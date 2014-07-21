Дизайн сайта психологического центра

1.Нужно собрать сайт, чтобы заставка на любом мониторе была во весь экран и чтобы кнопки при этом не плавали. Т.е. чтобы она оптимизировалась под любой экран, от широкоформатного до телефона. 2.Нужно чтобы была простая ...