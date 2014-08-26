Нарисовать картинки для шапки сайта

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Завершен16 заявок177 просмотров

Для сайта: http://almiromarket.ru/ необходимо нарисовать картинки для шапки наподобие как на сайте http://gallooliveoil.com

Требуется сделать коллаж с товарами на фоне природы

11 лет назад
seriys
Сергей 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

V-Elena
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Отлично все сделала, рекомендую
Отличный заказчик, четкая постановка задачи и своевременная оплата. Благодарю за проект.

Заявки фрилансеров

V-Elena
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад

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