Нарисовать картинки для шапки сайта

Немецкий завод ZUCHEL-KUCHE хочет найти партнёров для открытия салонов в Казахстане ZUCHEL-KUCHE по франшизе. Для этого требуется создать красочный дизайн и верстку подсадочной лендинг страницы, в которой будут указаны условия открытия салона и преимущества открытия ...