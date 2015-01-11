Редизайн сайта

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Завершен49 заявок336 просмотров

Мой сайт www.apartment.com.ua

Настало время обновить сайт:

1)Переделка главной страницы — пожелания сообщу.

2)Внутренние страницы по Вашим эскизам (функционал и наполнение менять не хочется, ну хотя…)

3)Календарь Цен.

Жду Цену и Сроки!

11 лет назад
apartment
54 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

_m_z_
Мария 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$150
7 дней
Качественно и в срок.
Спасибо за приятное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

_m_z_
Мария 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад

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