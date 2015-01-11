Требуется дизайнер(верстальщик) для разработки шаблона под CMS DLE. Работа разовая, но возможно долгосрочное сотрудничество. Сложность работы не высокая. Возможна качественная переработка публичного шаблона под поставленные требования. ...
Редизайн сайта
Мой сайт www.apartment.com.ua
Настало время обновить сайт:
1)Переделка главной страницы — пожелания сообщу.
2)Внутренние страницы по Вашим эскизам (функционал и наполнение менять не хочется, ну хотя…)
3)Календарь Цен.
Жду Цену и Сроки!
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