Дизайн мед. проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен18 заявок240 просмотров

Нужен новый дизайн для сайта о диабете:

- логотип;

- фавиконка;

- главная;

- страница раздела;

- страница статьи.

Цена, сроки?

11 лет назад
Vityok93
Виктор 
31 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

PSDzavr
Сергей 
32 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$150
3 дня
Неплохо:)
Cпасибо за интересный проект и полученный опыт во время работы. Оплата сразу же после завершения проекта, без задержек, рекомендую!

Заявки фрилансеров

PSDzavr
Сергей 
32 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад

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