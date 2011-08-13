Предоставляю полный спектр SEO-услуг

Составление семантического ядра:

Грамотно разработаю семантическое ядро сайта с учетом конкуренции в ТОП-10 и вашего ссылочного бюджета.

Составление анкор-листа:

Разработаю анкор-лист с околоанкорным текстом, учетом опечаток в запросах, синонимов, словоформ, аббревиатур и разбавочных слов.

SEO-настройка движка WordPress:

Установлю и настрою плагин All In SEO Pack, плагин Recent Post, сделаю на сайте "хлебные крошки", уберу теги заголовков в сайдбаре и подниму код текста под тег Body, закрою всю ненужную часть сайта в noindex, nofollow.

Внутренний SEO-аудит сайта:

Дам рекомендации и советы по оптимизации контента и кода сайта, внутренней перелинковки.