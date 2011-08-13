Предоставляю полный спектр SEO-услуг
Составление семантического ядра:
Грамотно разработаю семантическое ядро сайта с учетом конкуренции в ТОП-10 и вашего ссылочного бюджета.
Составление анкор-листа:
Разработаю анкор-лист с околоанкорным текстом, учетом опечаток в запросах, синонимов, словоформ, аббревиатур и разбавочных слов.
SEO-настройка движка WordPress:
Установлю и настрою плагин All In SEO Pack, плагин Recent Post, сделаю на сайте "хлебные крошки", уберу теги заголовков в сайдбаре и подниму код текста под тег Body, закрою всю ненужную часть сайта в noindex, nofollow.
Внутренний SEO-аудит сайта:
Дам рекомендации и советы по оптимизации контента и кода сайта, внутренней перелинковки.
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
10 лет назад
Рекомендую данного исполнителя.
Ответный отзыв
Адекватный заказчик, который четко знает, чего он хочет. Рекомендую.
$10
10 баллов
10 лет назад
Виктор очень грамотно все рассказал , даже дал советов больше , чем нужно . Спасибо !!
Ответный отзыв
Роман заказчик который четко знает что нужно и какими ресурсами для этого он обладает.
$30
10 баллов
12 лет назад
Отлично выполненное задание. Виктор не только сделал необходимую работу (быстро, аккуратно, раньше срока), но и дал дальнейшие рекомендации для улучшения качества текстов. Высший балл.
Ответный отзыв
Дмитрий - отличный заказчик. Четкое задание, быстрая коммуникация. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
$35
10 баллов
12 лет назад
Доволен работой. Все сделано быстро и качественно. На выходе файл с кучей информации и разбивкой по группам слов. Буду еще обращаться!
Ответный отзыв
Полностью доволен сотрудничеством, надеюсь на его продолжение.
$5
10 баллов
12 лет назад
Задание сделал быстро и точно как было указано в ТЗ. Рекомендую.
Ответный отзыв
Адекватный заказчик, который четко знает чего хочет. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Поисковые системы (SEO)
6 отзывов
от $1
от 1 дня
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