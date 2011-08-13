Vityok93

Виктор Vityok93

 
30 летУкраина/Ужгород
13 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Предоставляю полный спектр SEO-услуг

Составление семантического ядра:

Грамотно разработаю семантическое ядро сайта с учетом конкуренции в ТОП-10 и вашего ссылочного бюджета.

Составление анкор-листа:

Разработаю анкор-лист с околоанкорным текстом, учетом опечаток в запросах, синонимов, словоформ, аббревиатур и разбавочных слов.

SEO-настройка движка WordPress:

Установлю и настрою плагин All In SEO Pack, плагин Recent Post, сделаю на сайте "хлебные крошки", уберу теги заголовков в сайдбаре и подниму код текста под тег Body, закрою всю ненужную часть сайта в noindex, nofollow.

Внутренний SEO-аудит сайта:

Дам рекомендации и советы по оптимизации контента и кода сайта, внутренней перелинковки.

WordPress
Отзывы заказчиков
valiran
56 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Баннер для сайта
Рекомендую данного исполнителя.
Адекватный заказчик, который четко знает, чего он хочет. Рекомендую.
Ответный отзыв
Roman_Olegovich
Роман 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Нужна консультация
Виктор очень грамотно все рассказал , даже дал советов больше , чем нужно . Спасибо !!
Роман заказчик который четко знает что нужно и какими ресурсами для этого он обладает.
Ответный отзыв
NecroT
49 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 дней назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Поисковая оптимизация сайта
Отлично выполненное задание. Виктор не только сделал необходимую работу (быстро, аккуратно, раньше срока), но и дал дальнейшие рекомендации для улучшения качества текстов. Высший балл.
Дмитрий - отличный заказчик. Четкое задание, быстрая коммуникация. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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render
Степан 
36 летУкраина
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
10 отзывов
$35
10 баллов
12 лет назад
Подобрать семантическое ядро
Доволен работой. Все сделано быстро и качественно. На выходе файл с кучей информации и разбивкой по группам слов. Буду еще обращаться!
Полностью доволен сотрудничеством, надеюсь на его продолжение.
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lik12
49 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Написание анкоров
Задание сделал быстро и точно как было указано в ТЗ. Рекомендую.
Адекватный заказчик, который четко знает чего хочет. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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Поисковые системы (SEO)
6 отзывов
от $1
от 1 дня
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