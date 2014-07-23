Дизайн лендинга

Необходимо отрисовать одну посадочную страницу, прототип в прикр. файле

(по аналогии с sunexpress.ru/lp) — но важно чтобы фоновой картинкой было фото из асс. ряда: пляж, море, отдых и тд.,

и чтобы дизайн был заточен под кроссбраузерную и «тянущуюся» верстку

цветовая схема addresstravel.ru (там же логотип)

Цена вопроса: 2 000 Р.

Важно (оплата строго qiwi)

Сделать надо завтра(21.07) к 14:00