Дизайн лендинга

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки139 просмотров

Необходимо отрисовать одну посадочную страницу, прототип в прикр. файле

(по аналогии с sunexpress.ru/lp) — но важно чтобы фоновой картинкой было фото из асс. ряда: пляж, море, отдых и тд.,

и чтобы дизайн был заточен под кроссбраузерную и «тянущуюся» верстку

цветовая схема addresstravel.ru (там же логотип)

Цена вопроса: 2 000 Р.

Важно (оплата строго qiwi)

Сделать надо завтра(21.07) к 14:00

11 лет назад
stepdel
44 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

weblanding2014
Дмитрий 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
30 отзывов(-7)
11 лет назад
$100
2 дня
Высокий уровень, практически не потребовалось доработок, работы выполнены в срок (хотя сроки были довольно сжатые). Отличное профессиональное соотношение работы цена-качества.
Понравилось работать с Дмитрием, хорошо поставлена задача, приятный человек в общении, оплата в срок! Спасибо за сотрудничество. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

weblanding2014
Дмитрий 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
30 отзывов(-7)
11 лет назад

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