всем привет. нужно сделать визитку сайт времянка. нужен легкий очень ироничный дизайн, тематика "летающий бухгалтер" buhfly делаем на джумле. сайт делается как временный. вид деятельности компании услуги для бухгалтеров ...
Требуется дизайн для тизерки
Сама тизерка: http://goo.gl/C9QFNa
Надо переделать дизайн внешний (о внутреннем отдельно договоримся с победителем), чтобы максимально было непохоже на текущий, ибо он клон http://www.directadvert.ru/
Элементы, текста можно расставлять как душе угодно, креативность приветствуется)
В идеале если это будет дорогой минимализм.
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