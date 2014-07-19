Требуется дизайн для тизерки

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок1066 просмотров
#1$150

Сама тизерка: http://goo.gl/C9QFNa

Надо переделать дизайн внешний (о внутреннем отдельно договоримся с победителем), чтобы максимально было непохоже на текущий, ибо он клон http://www.directadvert.ru/

Элементы, текста можно расставлять как душе угодно, креативность приветствуется)

В идеале если это будет дорогой минимализм.

11 лет назад
Cartman
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
148 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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