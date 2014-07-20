Доработать сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок189 просмотров

Все готово я отправляю файл сайта в PSD идея уже понятна, но я хочу добавить изюма в дизайн сайта!Доработать его т.к дизайн сделан на начинающем уровне!

11 лет назад
euro-space
Вячеслав 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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