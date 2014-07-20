Необходимо доделать или переделать дизайн 1 -ой страницы статичного сайта ( добавить графику и т.д.). Необходимо предоставить готовую фотку предлагаемого изменения, перед получением согласия и оплаты. Сайт на тему ИТ услуг.
Нужно сделать редизайн сайта. Нужен маркетолог!
Вот сайт http://maksimatorg.ru/ он сейчас вообще не продает, делали в 2011 году, потом забили. Сейчас нужно сделать продающую структура, сам я более менее в этом разбираюсь - подойду к выбору специалиста разборчиво. Нужен человек который сделает сайт, который будет продавать. Нужна хорошая конвертация трафика.
Внизу прикрепил пару идей
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