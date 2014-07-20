Дизайн страницы интернет магазина

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок1531 просмотр
#1$100

Необходимо разработать дизайн главной страницы и страницы с товарами для интернет магазина занимающегося продажей отопительного оборудования на дровах «drovami.com.ua»

Ситуация следующая определенный дизайн есть, но заказчику не нравится, говорит что дизайн скучный и не современный, в то же время очень большое внимание придается функционалу и понятности сайта,. В частности одна из его идей сделать боковины сайта, задник в виде кругляков из дров, или текстурой дерева.

Выше упомянутое делать не обьязательно в случае наличии собственной интересной идеи в этом направлении

Ниже две ссылки, на страницу с товарами и на главную

http://abc.net.ua/drovami/new.html

http://abc.net.ua/drovami/index.html

Всем участвующим удачи и спасибо.

11 лет назад
4kostya4
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн мед. проекта

    Нужен новый дизайн для сайта о диабете: - логотип; - фавиконка; - главная; - страница раздела; - страница статьи. Цена, сроки?

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн лендинга

    Требуется подобная структура, http://kimeravisualdesign.com/demo/zayra/ но... Тематика сайта - детские игрушки. Тексты и расположение можно взять с этого же сайта. Допускаются вольности и отклонения :) Просьба сразу указывать цену.

    Дизайн сайтов40 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн лендинга

    $100

    Необходимо отрисовать одну посадочную страницу, прототип в прикр. файле (по аналогии с sunexpress.ru/lp) — но важно чтобы фоновой картинкой было фото из асс. ряда: пляж, море, отдых и тд., и ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Редактирование страницы "Корзина" (Prestashop 1.5)

    $15

    Задача: Максимально упростить оформление заказа клиента на сайте http://instro.ru Нового добавлять почти ничего не требуется, только убрать лишние блоки. Решение: - из шапки (под корзиной) убрать строку: ...

    PrestaShop
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Редизайн форума под IPB

    Доброго времени суток. Имеется сайт, необходимо переделать дизайн форума под управлением платформы IPB под дизайн нашего сайта. Исходники имеются.

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется дизайн для тизерки

    $150

    Сама тизерка: http://goo.gl/C9QFNa Надо переделать дизайн внешний (о внутреннем отдельно договоримся с победителем), чтобы максимально было непохоже на текущий, ибо он клон http://www.directadvert.ru/ Элементы, текста можно расставлять как душе угодно, креативность ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Визитка времянка с креативом

    всем привет. нужно сделать визитку сайт времянка. нужен легкий очень ироничный дизайн, тематика "летающий бухгалтер" buhfly делаем на джумле. сайт делается как временный. вид деятельности компании услуги для бухгалтеров ...

    Joomla
    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработать дизайн

    $50

    Необходимо доделать дизайн. Есть PSD и список правок - кое что поместить в макет, кое что убрать. Хотелось бы дизайнера с красивыми работами. Если все ок, будем сотрудничать постоянно

    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    11 лет назад