Дизайн страницы интернет магазина

# 1 — $ 100

Необходимо разработать дизайн главной страницы и страницы с товарами для интернет магазина занимающегося продажей отопительного оборудования на дровах «drovami.com.ua»

Ситуация следующая определенный дизайн есть, но заказчику не нравится, говорит что дизайн скучный и не современный, в то же время очень большое внимание придается функционалу и понятности сайта,. В частности одна из его идей сделать боковины сайта, задник в виде кругляков из дров, или текстурой дерева.

Выше упомянутое делать не обьязательно в случае наличии собственной интересной идеи в этом направлении

Ниже две ссылки, на страницу с товарами и на главную

http://abc.net.ua/drovami/new.html

http://abc.net.ua/drovami/index.html

Всем участвующим удачи и спасибо.