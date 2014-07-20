Нужен новый дизайн для сайта о диабете: - логотип; - фавиконка; - главная; - страница раздела; - страница статьи. Цена, сроки?
Дизайн страницы интернет магазина
Необходимо разработать дизайн главной страницы и страницы с товарами для интернет магазина занимающегося продажей отопительного оборудования на дровах «drovami.com.ua»
Ситуация следующая определенный дизайн есть, но заказчику не нравится, говорит что дизайн скучный и не современный, в то же время очень большое внимание придается функционалу и понятности сайта,. В частности одна из его идей сделать боковины сайта, задник в виде кругляков из дров, или текстурой дерева.
Выше упомянутое делать не обьязательно в случае наличии собственной интересной идеи в этом направлении
Ниже две ссылки, на страницу с товарами и на главную
http://abc.net.ua/drovami/new.html
http://abc.net.ua/drovami/index.html
Всем участвующим удачи и спасибо.
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