Сделать дизайн лендинга - одежда и бельё

$170
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен40 заявок206 просмотров

Сделать дизайн лендинга - одежда и бельё

ТЗ в приложении

11 лет назад
Arcky
34 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Maksak
Максим 
32 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$150
3 дня
Отличный исполнитель - рекомендую Максима как супер-дизайнера!
Рекомендую! Продолжаем сотрудничество)

Заявки фрилансеров

Maksak
Максим 
32 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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