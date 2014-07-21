Нужно сверстать сайт с саморасширяющейся страницей

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка138 просмотров

1.Нужно собрать сайт, чтобы заставка на любом мониторе была во весь экран и чтобы кнопки при этом не плавали. Т.е. чтобы она оптимизировалась под любой экран, от широкоформатного до телефона.

2.Нужно чтобы была простая панель управления, чтобы заказчик сам мог наполнять сайт.

Сайт не большой, заставка + 3 страницы с разным дизайном, остальные страницы идентичны.

Пример:

заставка http://ozi.su/

страница раздела (будет 3 дизайна) http://ozi.su/kane-korso/

Присылайте свои сроки и стоимость.

11 лет назад
masite
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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