Картинки для слайдера

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Закрыт21 заявка182 просмотра

Здравствуйте. Ищу дизайнера-фрилансера (не студию!!!). Нужно сделать 20 кадров с картинками для слайдера. Текст будет предоставлен и для него нужно раскрыть тематику. Указывайте стоимость и сроки.

11 лет назад
derban
Сергей 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
2 отзыва

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Нет заявок фрилансеров