Дизайн игрового сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт16 заявок223 просмотра

Нужно нарисовать главную страницу для игрового сайта в стиле минимализма. Остальное расскажу в личных сообщениях.

11 лет назад
ek1_e1
Илья 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

erikwithagun
Александр 
32 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

erikwithagun
Александр 
32 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Картинки для слайдера

    Здравствуйте. Ищу дизайнера-фрилансера (не студию!!!). Нужно сделать 20 кадров с картинками для слайдера. Текст будет предоставлен и для него нужно раскрыть тематику. Указывайте стоимость и сроки.

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется web-дизайнер

    $2500

    Задача: -разработка дизайна для сайтов и виртуальных информационных систем. Требования: 1. Знание Adobe (Fireworks, Photoshop, Illustrator). Corel - необязательно. 2. Хорешее портфолио: высокоге качество исполнения. 3. Развитое чувство ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн главной страницы сайта

    $100

    Необходимо сделать дизайн главной страницы сайт медицинского колледжа. Уже есть готовый сайт, с простым стандартным шаблоном, необходимо сделать дизайн главной страницы в psd.

    Дизайн сайтов43 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен дизайн шаблон email рассылки psd нужен

    Нужен дизайн шаблон email рассылки от вас примеры реализованных уже проектов в данном направление и сроки и бюджет за 1 шаблон учитывая что будут ешё 6 шаблонов этого же шаблона где будет менятся только ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно сверстать сайт с саморасширяющейся страницей

    $100

    1.Нужно собрать сайт, чтобы заставка на любом мониторе была во весь экран и чтобы кнопки при этом не плавали. Т.е. чтобы она оптимизировалась под любой экран, от широкоформатного до телефона. 2.Нужно чтобы была простая ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад