Дизайн магазина одежды.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт32 заявки240 просмотров

Необходим дизайн интернет магазина и верстка. Нужны страницы:

- главная

- каталог

- страница продукции

- корзина

- о нас

- контакты

- акции

- новости

- доставка и оплата

- преимущества

- сертификат

- как сделать заказ

- регистрация

- личный кабинет

- пункт самовывоза

Просьба показать портфолио. Обязательно указывать стоимость за дизайн и отдельно за верстку + сроки.

11 лет назад
vovavolk
35 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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