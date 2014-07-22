скомпилировать электронную книгу в двух форматах exe и pdf. 550тыс. знаков с пробелами и порядка 48 фото и 10–12 иллюстраций. Книга должна иметь индивидуальный дизайн PDF: должен обеспечивать класс защиты, желательно не ниже 256-bitAES, ...
Дизайн магазина одежды.
Необходим дизайн интернет магазина и верстка. Нужны страницы:
- главная
- каталог
- страница продукции
- корзина
- о нас
- контакты
- акции
- новости
- доставка и оплата
- преимущества
- сертификат
- как сделать заказ
- регистрация
- личный кабинет
- пункт самовывоза
Просьба показать портфолио. Обязательно указывать стоимость за дизайн и отдельно за верстку + сроки.
Заявки фрилансеров
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