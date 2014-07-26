$1000
Сделать 10 шаблонов для конструктора сайта.
Дизайн сайтов1 заявка
Закрыт
9 лет назад
Сделать 10 шаблонов для конструктора сайта.
Сделать следующие 15 шаблонов.
Сделать еще 15 шаблонов.
Нужны шаблоны (около 50 штук) для онлайн-конструктора сайтов на подобии Wix. Интересуют кто работал с платформой Wix. Пишите стоимость и сроки за один шаблон, так же ссылки на работы.
Необходим дизайн интернет магазина и верстка. Нужны страницы: - главная - каталог - страница продукции - корзина - о нас - контакты - акции - новости - доставка и оплата - преимущества - сертификат - как сделать заказ - регистрация - личный кабинет - пункт самовывоза Просьба показать портфолио. Обязательно ...