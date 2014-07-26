vovavolk

Волк Вова vovavolk

 
33 годаУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Ma_Rgo
38 летЛатвия
12 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$1500
10 баллов
9 лет назад
Шаблоны для конструктора.
Владимир — очень положительный и приятный во всех отношениях человек. Спасибо за проект. Надеюсь продолжить работу над новыми шаблонами.
Как и прежде, все отлично. Благодарю.
Ответный отзыв
Ma_Rgo
38 летЛатвия
12 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$1500
10 баллов
9 лет назад
Шаблоны для конструктора.
Работать с Владимиром очень легко и комфортно. Чёткая постановка задачи, всегда на связи, своевременная оплата. Рада дальнейшему сотрудничеству. Мои рекомендации.
Очень ответственный дизайнер, сделанно все на отлично. Продолжаем сотрудничать.
Ответный отзыв
Ma_Rgo
38 летЛатвия
12 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$1500
10 баллов
9 лет назад
Шаблон для конструктора.
Спасибо за приятное сотрудничество!
Самые приятные впечатления. Работа выполнена в срок, отличное качество. Следующие шаблоны закажу только у Маргариты!
Ответный отзыв