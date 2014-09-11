Шаблоны для конструктора.

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка132 просмотра

Сделать еще 15 шаблонов.

11 лет назад
vovavolk
35 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Ma_Rgo
39 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$1500
7 дней
Очень ответственный дизайнер, сделанно все на отлично. Продолжаем сотрудничать.
Работать с Владимиром очень легко и комфортно. Чёткая постановка задачи, всегда на связи, своевременная оплата. Рада дальнейшему сотрудничеству. Мои рекомендации.

Заявки фрилансеров

Ma_Rgo
39 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад

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