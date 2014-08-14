Нарисовать и свертстать landing

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок287 просмотров

Надо нарисовать красивый landing с формой под заполнение регистрационных данных, сверстать его и прикрепить форму авторизации с формой на другом сайте. Оставляйте контакт icq в ПМ.

11 лет назад
mcadver
47 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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