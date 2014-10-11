Доделать или переделать дизайн сайта 10 страниц

Здравствуйте Есть готовый сайт нужно нужно дополнить дизайн или немного переделать его.

Сайт из 11 страниц главное переделать шапку и подвал,

на втором месте личный кабинет из 5 страниц.

Сам сайт и примеры как приблизительно нужно сделать скину в личку

Пишите приблизительную цену и сроки.

Заранее спасибо