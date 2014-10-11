Доделать или переделать дизайн сайта 10 страниц

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен17 заявок286 просмотров

Здравствуйте Есть готовый сайт нужно нужно дополнить дизайн или немного переделать его.

Сайт из 11 страниц главное переделать шапку и подвал,

на втором месте личный кабинет из 5 страниц.

Сам сайт и примеры как приблизительно нужно сделать скину в личку

Пишите приблизительную цену и сроки.

Заранее спасибо

11 лет назад
serhiybilous
Сергей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Chest_Field
34 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$100
3 дня
Евгений, хорошо справился с работой, рекомендую ега как исполнителя.
Сергей хороший заказчик, четко поставленная задача, постоянно на связи, своевременная оплата. Будем сотрудничать.

Заявки фрилансеров

Chest_Field
34 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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