Дизайн + верстка под Wordpress

Требуется 10 различных дизайнов для сайтов интим салонов. Все 10 есстественно будут оплачены. Т.е. это не тендер, где выберу лучшего, это скорее привлечение коллективного творческого начала, чтобы сделать непохожие шаблоны.

Какие страницы должны быть:

- главная

- список девушек, работающих в салоне (категория блога вордпресса)

- страница анкеты девушки с ее параметрами и фотогалереей (запись из блога вордпресса)

- произвольная статическая страница

- блог

- страница контакты.

Верстка - адаптивная.

Примеры сайтов можно найти на просторах сети по запросу "интим салон Москвы, Питера, Киева и т.д.".

Стиль сайтов должен быть "для взрослых" Цензуры нет. Приветствуется "дорогой" стиль.

Предложения с ценами и вариантами своих работ пишите в личку. Заявки без комментариев не рассматриваются.

Результатом работы должна быть готовая тема, которую можно установить без лишних геморроев и танцев с бубном на голый вордпресс. Если сильно намудрите с дизайном самих страниц, то будьте готовы предоставить темплейтные данные, импортировав которые, я получу такой же внешний вид, как и на вашем тестовом хостинге.