Добрый день, необходим дизайн сайта - стилистика и вообще яркость и качество работы брать с сайта - http://goodwine.ua/ - очень нравится. Поменяется только структура сайта(пункты меню, футер, и нижняя часть сайта) и соответственно нужно не ...
Дизай Landing Page, на основе технического макета
Страничка получится длинная, как простыня. Поэтому по сути Вам там нужно нарисовать всего 3-4 типа переходов между блоками, и найти нормальные иконки.
Текст и всяческую помощь я предоставляю.
По графике нравится нечто вроде этого:
https://freelance.ru/img/portfolio/pics/00/19/99/1677590.jpg
Или это
http://media.lpgenerator.ru/uploads/2014/01/14/7.png
www.chinatravel-nsk.ru/ – цветовая стилистика примерно такая. Но не обязательно.
Дедлайн до 13.00 (МСК) пятницы
Дизайн нужен в PSD, готовый к верстке.
Если сработаемся – скинем Вам еще несколько работ, т.к настроены на долгосрочную перспективу. + для Вас это еще 1 крутой дизайн портфолио.
http://hotlead.biz/shop.png – схематичный макет
При отклике указывайте стоимость работы и ссылку на портфолио.
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