Дизай Landing Page, на основе технического макета

Страничка получится длинная, как простыня. Поэтому по сути Вам там нужно нарисовать всего 3-4 типа переходов между блоками, и найти нормальные иконки.

Текст и всяческую помощь я предоставляю.

По графике нравится нечто вроде этого:

https://freelance.ru/img/portfolio/pics/00/19/99/1677590.jpg

Или это

http://media.lpgenerator.ru/uploads/2014/01/14/7.png

www.chinatravel-nsk.ru/ – цветовая стилистика примерно такая. Но не обязательно.

Дедлайн до 13.00 (МСК) пятницы

Дизайн нужен в PSD, готовый к верстке.

Если сработаемся – скинем Вам еще несколько работ, т.к настроены на долгосрочную перспективу. + для Вас это еще 1 крутой дизайн портфолио.

http://hotlead.biz/shop.png – схематичный макет

При отклике указывайте стоимость работы и ссылку на портфолио.