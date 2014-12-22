Дизайн сайта визитки Пресс-форм

Пресс-форма — устройство для получения изделий различной конфигурации из металлов, пластмасс, резины и других материалов на литьевых машинах. Пресс-формы применяют при лить под давлением металлов и полимерных материалов.

Потенциальные клиенты компании - организации, занимающиеся изготовлением изделий из пластмасс и металлов (способом литья).

Дизайн должен состоять :

1. Убедить в высоком уровне развития производства в Китае в настоящее время. Рассказать о его технологичности, оснащенности, высококлассных специалистах-инженерах и т.д.

2. Объяснить низкую стоимость и короткие сроки изготовления пресс-форм в Китае высокой технологичностью производства.

3. Убедить в высоком качестве пресс-форм.

4. Разбудить интерес, подтолкнуть к дальнейшему изучению сайта и к диалогу.

Отпишитесь :

1 Пример дизайна.

2 Свой скайп.

3 Цена (примерная).

4 Сроки.