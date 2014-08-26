Дизайн каталога компаний

Относительно простой и маленький проект. Нужно сделать "flat" дизайн для существующего сайта, под новый раздел – каталог и рейтинг компаний, по сути все сводиться к оформлению таблицы, карточки компаний, отдельных элементов и т.д.

Просьба смотреть подробное ТЗ в гугл докс – goo.gl/TMXFeB

Нужен опытный дизайнер, который покажет несколько вариантов, будет на связи и оперативно внесет правки. По срокам – максимум неделя, лучше быстрее. Ориентируюсь на бюджет в пределах 200$, но в любом случае предлагайте свои условия. В дальнейшем, будут более крупные заказы.