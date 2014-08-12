Отрисовать три продающих страницы магазина

Для магазина mi5mi.ru требуется отрисовать три страницы с хорошей конверсией в общей стилистике текущего сайта:

1. главную

2. список товаров в разделе

3. карточка товара

Дальше, возможно, страницы оформления заказа, подвал

Причина: страницы не продают.

Требования: опыт в создании продающих магазинов, понимание маркетинговых фишек и влияния на конверсию.

Эскиз - согласование-дизайн.

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