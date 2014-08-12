Название сайта\доменное имя? Уютный дом - Недорогие дома и бани из бруса под ключ: минимальные цены и сжатые сроки сдачи www.banidom.ru Характеристика предполагаемой аудитории (ЦА)? Мужчины от 25 до ...
Отрисовать три продающих страницы магазина
Для магазина mi5mi.ru требуется отрисовать три страницы с хорошей конверсией в общей стилистике текущего сайта:
1. главную
2. список товаров в разделе
3. карточка товара
Дальше, возможно, страницы оформления заказа, подвал
Причина: страницы не продают.
Требования: опыт в создании продающих магазинов, понимание маркетинговых фишек и влияния на конверсию.
Эскиз - согласование-дизайн.
Сразу пишите сроки и стоимость. Без предоплаты, более 5-и отзывов.
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