Дизай сайта-визитки - натяжные потолки

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен13 заявок277 просмотров

Нужно отрисовать PSD-макет страницы.

ТЗ в приложении.

11 лет назад
delon
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$30
2 дня
Спасибо! Работа выполнена на достойном уровне!
Сотрудничеством доволен. Рекомендую Алексея как надежного заказчика.

Заявки фрилансеров

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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