Дизай под сайт визитку

Необходимо разработать дизайн под сайт dekka (.) su. С тем же функционалом + добавить рейтинг к моделям в каталоге и галерея фотографий моделей (возможность просматривать фото всех моделей без перехода по сайту. без модальных окон).

Пример дизайна главной страницы в прикрепленном файле.