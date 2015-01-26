Нужен дизайн внутренних страниц

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок195 просмотров

Нужен дизайн футерных страниц сайта. Дизайн размещения текста, текстовых элементов, рамки, блоки, мини-баннеры. Общий дизайн страницы уже есть!

Например: http://sunduk.com/oplata

Страница выглядит как баннер и полотно текста. Нужно красиво оформить представление текста: добавить элементы, которые упростят понимание текста, структурируют его и визуально будут приятны пользователю. Приветствуются мини баннеры на другие смысловые страницы.

По результатам первой страницы, дам следующие.

11 лет назад
Alexa86
38 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

zayniza
Ирина 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
11 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
заказчик требовательный, бывает сложно понять, что именно нужно, но когда консенсус достигнуто - работать можно. Рекомендую

Заявки фрилансеров

zayniza
Ирина 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
11 лет назад

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