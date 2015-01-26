Нужен дизайн внутренних страниц

Нужен дизайн футерных страниц сайта. Дизайн размещения текста, текстовых элементов, рамки, блоки, мини-баннеры. Общий дизайн страницы уже есть!

Например: http://sunduk.com/oplata

Страница выглядит как баннер и полотно текста. Нужно красиво оформить представление текста: добавить элементы, которые упростят понимание текста, структурируют его и визуально будут приятны пользователю. Приветствуются мини баннеры на другие смысловые страницы.

По результатам первой страницы, дам следующие.