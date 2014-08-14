Прототипирование 5-ти страниц сайта

Самый искренний положительный отзыв. Кирилл очень быстро, аккуратно и качественно сделал прототипы. Разобрался на лету в куче информации в такой сжатый срок, что мало кто возьмется. Спасибо! Рекомендую и, в свою очередь, буду сотрудничать.