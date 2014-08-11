Дизайн с parallax scrolling эффектами

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок293 просмотра

Нужен дизайн, на котором будут реализованы parallax scrolling эффекты с помощью jQuery и CSS.

Саму верстку и программирование сайта мы выполним самостоятельно.

От дизайнера требуется дизайн, и возможно, подбор эффектов, или хотя бы описание эффектов, как он видит движение.

Опыт аналогичной работы обязательно.

Оплата поэтапная. Главная и внутренние отдельно.

Сроки 1-2 недели на главную.

CSSjQuery
11 лет назад
infodesign
Анна 
41 год
19 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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