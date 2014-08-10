Приветствую.Требуется сделать дизайн шапки подходящий по дизайну к уже установленной теме вордпресс.Детали в скайп
Дизайн кастинг агентства
По структуре вот http://maxangels.ru/ но вакансии -
танцовщицы стриптиза
менеджеров в клубе
оригинальный жанр
и хостес
По цветам фиолетовый, яркий как http://virginsclub.ru/rates-new/
Название Кастинг-агентство Малиновской - сделать лого.
В шапку надо добавить "Заказать звонок" "Заполнить анкету"
Анкеты тоже нарисовать надо вот такие http://kazan-barsuk.ru/informatsiya/vakansii
По ценам и срокам предлагайте.
Заявки фрилансеров
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