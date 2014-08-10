Здравствуйте!

Необходимо разработать дизайн для интернет-магазина рукоделия (главная + 5-8 внутренних страниц).

В заявке, пожалуйста, указывайте сроки, стоимость исполнения, а также ссылку на портфолио.

Если у Вас мало опыта в создании дизайна для интернет-магазинов и в портфолио менее 5 удачных работ, не тратьте свое и наше время, рассматриваться такие кандидатуры не будут.

Логотип интернет-магазина имеется.

По итогам работы, возможно дальнейшее сотрудничество (заказ дизайна для следующего сайта, дизайн рекламных баннеров, визиток).

Оплата только через Киви-кошелек в рублях.

Спасибо!