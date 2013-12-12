kaba_

Михаил kaba_

 
34 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$62
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Обработка фотографий

    Необходимо обработать фотографии (обрезать, выравнять по центру и осветлить фон). В задание обычно входит от 30 до 100 фотографий. Задания появляются с периодичностью 1-3 недели. Выполнить необходимо в течении 1-2 дней. Пример до обработки (IMG_3255.JPG) и после (343.jpg) ...

    Обработка фотографий93 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Копирайтер (рукоделие)

    Требуется копирайтер для долгосрочного сотрудничества. Тематика статей и новостей (также описание товаров) — рукоделие, поэтому, если Вы увлекаетесь вязанием или вышиванием и любите много, грамотно и интересно писать, то мы как раз Вас ищем. Объем работы около ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн для интернет-магазина

    Здравствуйте! Необходимо разработать дизайн для интернет-магазина рукоделия (главная + 5-8 внутренних страниц). В заявке, пожалуйста, указывайте сроки, стоимость исполнения, а также ссылку на портфолио. Если у Вас мало опыта в создании дизайна для интернет-магазинов и в портфолио менее ...

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Постер на форуме (рукоделие)

    Здравствуйте! В интернет-магазин товаров для рукоделия требуется специалист, который справится с двумя задачами: 1. Администрирование и поддержка форума на сайте с рукодельной тематикой (создание новых интересных тем для обсуждений, поддержание общения, размещение моделей, удаление спама и т.п.); 2. ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется копирайтер (рукоделие)

    Требуется копирайтер для долгосрочного сотрудничества. Тематика статей и новостей (также описание товаров) — рукоделие, поэтому, если Вы увлекаетесь вязанием или вышиванием, любите много, грамотно и интересно писать, то мы как раз Вас ищем. Также, возможны работы по ...

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Постер на форуме (рукоделие)

    Здравствуйте! В интернет-магазин товаров для рукоделия требуется специалист, который справится с двумя задачами: 1. Администрирование и поддержка форума на сайте с рукодельной тематикой (создание новых интересных тем для обсуждений, поддержание общения, размещение моделей, удаление спама и т.п.); 2. ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется копирайтер (рукоделие)

    Требуется копирайтер для долгосрочного сотрудничества. Тематика статей и новостей (также описание товаров) — рукоделие, поэтому, если Вы увлекаетесь вязанием или вышиванием и любите много, грамотно и интересно писать, то мы как раз Вас ищем. Также, возможны работы ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется дизайнер для создания баннеров

    Необходим дизайнер для создания интересных, ярких и веселых баннеров. Тема рукоделие. Баннеры необходимы для рекламы на сторонних интернет-ресурсах, так и для оповещения клиентов об акциях (главная страница и е-маил рассылка). Кроме статических баннеров, желательно уметь создавать ...

    Баннеры16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется копирайтер (рукоделие)

    Требуется копирайтер для долгосрочного сотрудничества. Тематика статей и новостей (также описание товаров) - рукоделие, поэтому, если Вы увлекаетесь вязанием или вышиванием и любите много, грамотно и интересно писать, то мы как раз Вас ищем. Также, возможны работы ...

    Копирайтинг32 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
NorayrYT
31 годАрмения
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$62
10 баллов
3 года назад
Настроить РК в Яндекс.Директе
+
Р/К создана
Ответный отзыв
stranica
Елена 
60 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 дней назад
$43
10 баллов
7 лет назад
Копирайтер (рукоделие)
Сотрудничеством с Михаилом довольна. Всегда на связи, четкая постановка задачи, соблюдение договоренностей по оплате. Всем рекомендую!
Все работы выполняются в срок. Елена очень ответственный и качественный копирайтер. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
SvetaSlava
Светлана 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$60
10 баллов
7 лет назад
Разработка логотипа для рыболовного магазина
Очередной успешный проект. Спасибо Михаилу за интересный проект и приятное сотрудничество!
Заказывал у Светланы логотипы не в первый раз. Как всегда логотип выполнен отлично, учтены все замечания и пожелания.
Ответный отзыв
SvetaSlava
Светлана 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$120
10 баллов
9 лет назад
Разработка логотипа для магазина рукоделия
Михаил, надежный заказчик! Составил подробное ТЗ, предоставил материалы, которые узко направили к самой цели. Очень довольна сотрудничеством!
Не первый раз заказываю разработку логотипа у Светланы. Как и прошлый раз, работа выполнена стильно и со вкусом. Рекомендую как профессионального дизайнера и приятного в общении человека. И благодарю за сотрудничество.
Ответный отзыв
SvetaSlava
Светлана 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Логотип для интернет-магазина
Спасибо за работу! Исключительно положительное впечатление от сотрудничества с Михаилом!
Очень доволен сотрудничеством со Светланой, вся работа проделана на высоком уровне без изъянов. Рекомендую всем кому необходим хороший логотип или фирменный стиль.
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