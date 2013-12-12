Требуется копирайтер для долгосрочного сотрудничества. Тематика статей и новостей (также описание товаров) — рукоделие, поэтому, если Вы увлекаетесь вязанием или вышиванием и любите много, грамотно и интересно писать, то мы как раз Вас ищем. Объем работы около ...