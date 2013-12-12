Необходимо обработать фотографии (обрезать, выравнять по центру и осветлить фон). В задание обычно входит от 30 до 100 фотографий. Задания появляются с периодичностью 1-3 недели. Выполнить необходимо в течении 1-2 дней. Пример до обработки (IMG_3255.JPG) и после (343.jpg) ...
- Обработка фотографий93 заявкиЗакрыт3 года назад
- $65
Необходимо настроить РК для интернет-магазина товаров для рукоделия.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен3 года назад
Есть видео с Мастер-классом по вязанию. Необходимо составить интересное и увлекательно описание к этому видео.Копирайтинг13 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется опытный специалист для составления рекламных постов для соц. сетей (картинки предоставляем). Рассматриваем только специалистов с опытом и примерами работ.Продающие тексты8 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Необходима консультация опытного специалиста по продвижению группы VK. Пожалуйста, указывайте стоимость.Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт6 лет назад
Нарисовать обложку для группы в VK https://vk.com/pryazhasu (1590x400px) в одном стиле с логотипом на вязальную тематику.Иллюстрации и Рисунки22 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо создать логотип для рыболовного интернет-магазина.Завершен7 лет назад
- $20
Доработка существующего логотипа (новогодняя тематика).Логотипы и Знаки1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Требуется копирайтер для долгосрочного сотрудничества. Тематика статей и новостей (также описание товаров) — рукоделие, поэтому, если Вы увлекаетесь вязанием или вышиванием и любите много, грамотно и интересно писать, то мы как раз Вас ищем. Объем работы около ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте! Необходимо разработать дизайн для интернет-магазина рукоделия (главная + 5-8 внутренних страниц). В заявке, пожалуйста, указывайте сроки, стоимость исполнения, а также ссылку на портфолио. Если у Вас мало опыта в создании дизайна для интернет-магазинов и в портфолио менее ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт9 лет назад
- $120
Необходимо создать логотип для интернет-магазина наборов для вышивания.Завершен9 лет назад
Здравствуйте! В интернет-магазин товаров для рукоделия требуется специалист, который справится с двумя задачами: 1. Администрирование и поддержка форума на сайте с рукодельной тематикой (создание новых интересных тем для обсуждений, поддержание общения, размещение моделей, удаление спама и т.п.); 2. ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется копирайтер для долгосрочного сотрудничества. Тематика статей и новостей (также описание товаров) — рукоделие, поэтому, если Вы увлекаетесь вязанием или вышиванием, любите много, грамотно и интересно писать, то мы как раз Вас ищем. Также, возможны работы по ...Копирайтинг26 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! В интернет-магазин товаров для рукоделия требуется специалист, который справится с двумя задачами: 1. Администрирование и поддержка форума на сайте с рукодельной тематикой (создание новых интересных тем для обсуждений, поддержание общения, размещение моделей, удаление спама и т.п.); 2. ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется копирайтер для долгосрочного сотрудничества. Тематика статей и новостей (также описание товаров) — рукоделие, поэтому, если Вы увлекаетесь вязанием или вышиванием и любите много, грамотно и интересно писать, то мы как раз Вас ищем. Также, возможны работы ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходим дизайнер для создания интересных, ярких и веселых баннеров. Тема рукоделие. Баннеры необходимы для рекламы на сторонних интернет-ресурсах, так и для оповещения клиентов об акциях (главная страница и е-маил рассылка). Кроме статических баннеров, желательно уметь создавать ...Баннеры16 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Разработка логотипа для интернет-магазина пряжиЗавершен11 лет назад
Требуется копирайтер для долгосрочного сотрудничества. Тематика статей и новостей (также описание товаров) - рукоделие, поэтому, если Вы увлекаетесь вязанием или вышиванием и любите много, грамотно и интересно писать, то мы как раз Вас ищем. Также, возможны работы ...Копирайтинг32 заявкиЗакрыт11 лет назад