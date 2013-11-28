Постер на форуме (рукоделие)

Здравствуйте!

В интернет-магазин товаров для рукоделия требуется специалист, который справится с двумя задачами:

1. Администрирование и поддержка форума на сайте с рукодельной тематикой (создание новых интересных тем для обсуждений, поддержание общения, размещение моделей, удаление спама и т.п.);

2. Поддержка отдельной темы на стороннем форуме (общение с посетителями и клиентами, публикация новых поступлений).

Оплата на QIWI-кошелек.

За остальными подробностями в личку.