Составление текстов и заголовков к объявлениям

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен10 заявок312 просмотров

Необходимо составить заголовок и текст к объявлению для 8 сайтов, на каждый сайт – 50 объявлений

Требования к объявлениям

- Не более одного восклицательного знака на все объявление (включая текст и заголовок), желательно восклицательный знак использовать в заголовке.

- Величина заголовка – Не более 25 символов.

- Величина текста – Не более 90 символов.

- Никакого капслока.

- В тексте можно использовать слова типа скидка, распродажа, уникальный, все слова магниты.

- Можно использовать в тексте стоимость.

- Обязательно прочитать перед составление заголовком – сайт и узнать проблему которая решается товаром для которого составляется объявление. Узнать все преимущества, чтобы составлять максимально привлекательные объявления.

Выберу 4 исполнителя, с более выгодной ценой за работу.

От вас стоимость за объявление с учетом объема.

11 лет назад
art-kirov
35 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$60
2 дня
Благодарю Анастасию за качественно выполненную работу. Рекомендую к сотрудничеству!
Отличный заказчик, четкое ТЗ, своевременная оплата. Мои рекомендации хорошему человеку.

Заявки фрилансеров

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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