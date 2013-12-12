Необходимо написать до завтра 30 текстов по 400-500 знаков, без пробелов, естессно. Стоимость от 25 wmr за 1000 знаков.
Составление текстов и заголовков к объявлениям
Необходимо составить заголовок и текст к объявлению для 8 сайтов, на каждый сайт – 50 объявлений
Требования к объявлениям
- Не более одного восклицательного знака на все объявление (включая текст и заголовок), желательно восклицательный знак использовать в заголовке.
- Величина заголовка – Не более 25 символов.
- Величина текста – Не более 90 символов.
- Никакого капслока.
- В тексте можно использовать слова типа скидка, распродажа, уникальный, все слова магниты.
- Можно использовать в тексте стоимость.
- Обязательно прочитать перед составление заголовком – сайт и узнать проблему которая решается товаром для которого составляется объявление. Узнать все преимущества, чтобы составлять максимально привлекательные объявления.
Выберу 4 исполнителя, с более выгодной ценой за работу.
От вас стоимость за объявление с учетом объема.
Выбранный исполнитель
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