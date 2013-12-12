Составление текстов и заголовков к объявлениям

Необходимо составить заголовок и текст к объявлению для 8 сайтов, на каждый сайт – 50 объявлений

Требования к объявлениям

- Не более одного восклицательного знака на все объявление (включая текст и заголовок), желательно восклицательный знак использовать в заголовке.

- Величина заголовка – Не более 25 символов.

- Величина текста – Не более 90 символов.

- Никакого капслока.

- В тексте можно использовать слова типа скидка, распродажа, уникальный, все слова магниты.

- Можно использовать в тексте стоимость.

- Обязательно прочитать перед составление заголовком – сайт и узнать проблему которая решается товаром для которого составляется объявление. Узнать все преимущества, чтобы составлять максимально привлекательные объявления.

Выберу 4 исполнителя, с более выгодной ценой за работу.

От вас стоимость за объявление с учетом объема.