Команда постеров с форумов

Набираем команду постеров с форумов. Тематика форума не очень важна, главное, чтобы форум был "живой", посещаемый и там был раздел про отдых, досуг, дети, подарки, семья, игры (будем писать про настольные развивающие игры и подарки на НГ).

Пишите в заявках к заказу адрес форума, где у вас есть аккаунт (примеры сообщений с этого аккаунта тоже), в зависимости от "крутизны" форума и рейтинга вашего аккаунта на форуме будет и оплата. Если вы не можете сами писать грамотные сообщения, но у вас большой рейтинг и стаж на крупном украинском форуме - мы сами напишем для вас тексты сообщений или стартовых постов новых тем. Короче, по обстоятельствам будем работать постоянно, а перед новым годом надо проявить особую активность:)

Не подойдут форумы, где почти нет общения, нельзя никак втиснуться с темой про настольные игры и подарки. Еще неинтересны пользователи с аккаунтами недавней регистрацией на форуме и меньше нескольких десятков сообщений - сделать новый аккаунт на любом форуме мы и сами можем...

Оплата через систему вебмани. Возможна предоплата с кодом протекции, возможна предоплата через сервис безопасной сделки (только тогда вы сами оплачиваете процент комиссии). Будем оплачивать все посты на форумах, которые не удалили и где осталась ссылка на нужный нам сайт, обычно если за 2-3 дня не удалили модераторы, то уже остается и потому оплата будет на 2-3 день после публикации. Но при постоянной работе оплата будет проходить постоянно, хоть каждый день!