Продающий текст для landig page

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Завершен3 заявки165 просмотров

Написать продающий текст для landing page

- дескриптор

- главный оффер

- булиты

- триггеры

- call to action

- информация о компании в цифрах

- схема работы

- гарантия

- обработка возражений

тематика: продажа услуги по настройке яндекс.директ

11 лет назад
ecomprof
Степан 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

dizbest
Иляна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$100
1 день
Очень понравился подход. Самое главное, что Иляна каким то чудесным образом "влезла в шкуру" бизнеса, поняла всю специфику и передала это в тексте. Отличная работа
Пожалуй, Степан - идеальный клиент для копирайтера. Я получила не только максимально подробное ТЗ, но и всю необходимую информацию. Работа была принята сразу же, оговоренная оплата произведена удобным для меня способом. Рекомендую всем фрилансерам, которые ищут интересные (и оплачиваемые) проекты, работать со Степаном!

Заявки фрилансеров

dizbest
Иляна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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