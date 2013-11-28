Контентная оптимизация

«Заказал Иляне текст для категории интернет-магазина. Ключевые слова были вписаны идеально, сроки и все условия технического задания соблюдены. Получил не просто информационным текст, а контент с продающим намеком — почему покупку нужно сделать именно здесь и сейчас. Благодарю за хорошую работу. При необходимости обязательно обращусь еще. Рекомендую этого копирайтера другим заказчикам»