Контентная оптимизация

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен9 заявок201 просмотр

Добрый вечер. Нужно написать текст для 1 страницы под 5 ключевых фраз. Цены и сроки в личку.

11 лет назад
Sereno
Андрей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

dizbest
Иляна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$15
1 день
«Заказал Иляне текст для категории интернет-магазина. Ключевые слова были вписаны идеально, сроки и все условия технического задания соблюдены. Получил не просто информационным текст, а контент с продающим намеком — почему покупку нужно сделать именно здесь и сейчас. Благодарю за хорошую работу. При необходимости обязательно обращусь еще. Рекомендую этого копирайтера другим заказчикам»
Андрей - это тот идеальный заказчик, которого ждет каждый фрилансер :) Кроме точного ТЗ я получила все ответы на свои дополнительные вопросы. Оценка работы пришла в удивительно короткий срок, оплата за текст была произведена мгновенно. Рекомендую всем фрилансерам принимать участие в проектах Андрея! А сама надеюсь, что наше сотрудничество продолжится.

Заявки фрилансеров

dizbest
Иляна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Необходимы копирайтеры на постоянную работу

    $1000

    Приветствую. - Пополняю команду копирайтеров (!) сотрудниками. - Работа постоянная (кто желает просто поработать несколько дней, просьба не беспокоить). - Для начала желательно ежедневно писать ~5000 знаков без пробелов в ...

    Копирайтинг105 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Тексты на медицинскую тематику

    Здравствуйте, фрилансеры! Нужно написать ряд относительно несложных текстов на медицинскую тематику: здоровый образ жизни и его сохранение, мужское здоровье и так далее. Объем будет значительный, оговорю его лично с соискателем. ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайт статей - впечатлений об отдыхе

    $50

    Есть простые тексты пользователей тур.порталов, нужно сделать рерайт. Оплата яндекс деньгами - пишите цены и скорость вашей работы. Интересует рерайтеры из России, либо покажите примеры текстов. Рерайт не может стоить ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайтер на новостные сайты

    $50

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Требуется ответственный рерайтер для публикации новостных материалов на 2ух сайтах - информационных порталах Татарстана и г. Актобе (Казахстан). Необходимо 5 новостей в неделю (3 на один сайт и 2 на другой). ...

    DLEWordPress
    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайт seo-статей

    $50

    Нужно написать статьи 1500-2000 знаков для списка терминов и понятий по ceo-оптимизации. Поисковая система Белая оптимизация Черная оптимизация Серая оптимизация Ранжирование Внутренние факторы Внешние факторы Поведенческие факторы ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайтеры на тематику "Кадры"

    Рады Вам сообщить, что на наш новый информационный портал продолжается набор авторов для долгосрочного сотрудничества. Уже сейчас на проект работает группа авторов. Но этого нам не достаточно и поэтому мы вновь объявляем конкурс. ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Специалист по ведению групп внутри сайта

    Ведение 4-5 групп внутри ресурса its-my-life.ru Публикация фото, видео и текстовых материалов. Увеличение кол-во участников в группах за счет посетителей. Ребят, это не соц.сети, это работа с контентом на ресурсе!!! ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад