Рерайт seo-статей

Нужно написать статьи 1500-2000 знаков для списка терминов и понятий по ceo-оптимизации.

Поисковая система

Белая оптимизация

Черная оптимизация

Серая оптимизация

Ранжирование

Внутренние факторы

Внешние факторы

Поведенческие факторы

Выдача поисковой системы

Контекстная реклама

Оптимизация сайта

Раскрутка сайта

Продвижение сайта

Около 1$ / 1000 збп.

Для того, чтобы стать исполнитетелем, нужно обязательно скинуть ссылку на свои статьи по тематике seo либо если таковых нет. написать для примера 3-5 предложение по любому из предложенных терминов.

Список терминов будет пополняться со временем. Но рабоать буду с 1-2 выбранными исполнителями с хорошими знаниями по данному вопросу и коректными красивыми текстами. Уникальность 90%.