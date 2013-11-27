Копирайтер/рерайтер

Добрый день!

Срочно требуются копирайтеры и рерайтеры. 2-3 человека. Вы должны быть гоговы - писать на любые темы. С проблемами - "пропал свет, заболел зуб, полетела винда и т.п." - не беспокоить.

Относимся к ВАМ с пониманием, но от ВАС - исполнительность и аккуратность. ВЕДЬ ЭТО ТОЖЕ РАБОТА!!!

Оплата без задержек в тот же день для новичков - на WM.

Оставляйте заявки и цены свои. - выберем оптимальный вариант, профи - прошу не беспокоить.