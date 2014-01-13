Написание текстов для нового сайта

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Завершен25 заявок438 просмотров

Нужны тексты для товарных категорий на новом сайте. Писать согласно ассортименту существующего сайта http://fason.net.ua

Тексты нужны уникальные. Срок - 3 дня. Оплата - за каждый принятый текст.Объем одного текста - до 1000 знаков.

Прошу указывать ссылки на выполненные работы.

Стоимость вашей работы.

Список категорий предоставлю исполнителю.

Юрий

11 лет назад
vedding
Юрий 
42 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранные исполнители

Dejka
Алла 
44 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$20
2 дня
amfilada
Адель 
34 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$50
7 дней
Остался доволен сотрудничеством. Адель все 3 задания выполнила в оговоренные сроки, стиль написания вполне соответствовал тематике сайта, продемонстрировала отличное владение языком, четкое мышление и творческий подход. Минимальное количество правок, которые потребовались, было внесено очень оперативно. Благодарю за работу. Рассчитываю на дальнейшее сотрудничество.
С Юрием очень приятно работать. Это прекрасный заказчик и доброжелательный человек. Что касается самого процесса, то в нашем сотрудничестве все было как положено: согласовка деталей, высылаемое тз, проверка и своевременная оплата. Мне особенно понравилось, что Юрий самолично проверял все мои тексты "от" и "до", специально выделял моменты для редактирования и затем высказывал свои пожелания. Поэтому я всегда знала, что конкретно нужно исправить. Как мне кажется, благодаря такому ответственному подходу со стороны Юрия, работа шла ещё быстрее. Спасибо большое. С удовольствием продолжу работать с Вами!
A-Zoloto
34 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$70
3 дня
Сотрудничали с Анастасией, по написанию ряда текстов для нового интернет проекта. Были написаны тексты на главную страницу, новостные статьи а также ряд описаний товаров в нескольких категориях. Тексты написаны быстро, необходимые правки вносились сразу и без лишних обсуждений. Взаимодействие получилось. Рекомендую Анастасию, как ответственного человека и исполнителя высокого уровня.
Было приятно работать с Юрием. Четкое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Dejka
Алла 
44 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
amfilada
Адель 
34 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
A-Zoloto
34 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад

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