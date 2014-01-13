Написание текстов для нового сайта

С Юрием очень приятно работать. Это прекрасный заказчик и доброжелательный человек. Что касается самого процесса, то в нашем сотрудничестве все было как положено: согласовка деталей, высылаемое тз, проверка и своевременная оплата. Мне особенно понравилось, что Юрий самолично проверял все мои тексты "от" и "до", специально выделял моменты для редактирования и затем высказывал свои пожелания. Поэтому я всегда знала, что конкретно нужно исправить. Как мне кажется, благодаря такому ответственному подходу со стороны Юрия, работа шла ещё быстрее. Спасибо большое. С удовольствием продолжу работать с Вами!