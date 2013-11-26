Нужен копирайтер для постоянного сотрудничества. Основные требования: Высокая грамотность Ответственное отношение к срокам Способность писать в день 10 000 знаков без пробелов с ключевыми фразами Способность писать связные, логически завершённые, ...
Редактор новостей на портал об Италии
Требуется редактор новостей на портал об Италии http://italiaunoduetre.com
Знание итальянского языка - большой плюс.
Нагрузка - 1-2 статьи приблизительно по 1000-1500 символов в день
При отклике обязательно портфолио и ваши расценки.
Оплата возможно по westernunion и paypal
Интересует долгосрочные сотрудничество и уникальные тексты
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