Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Требуются 2 исполнителя на сайт, посвященный красивым тематическим подборкам детских фотографий. Сайт англоязычный, нужен человек, который знает язык хотя бы на уровне понимания текста и может сам составить небольшое описание. Задача - ...
Отзывы на форумы и соцсети
Необходимо написать и опубликовать 120 отзывов на автотематику. В основном форумы и немного соцсетей. Необходимо знание тематики.
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