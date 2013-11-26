Отзывы на форумы и соцсети

Ищу копирайтера для периодического написания статей строительной тематики под статейные биржи. Чего-то сверхъестественного как правило не требуется, за исключением уникальности текста и отсутствия смысловых и грамматических ошибок. Цена 1$ за 1000 знаков. Могу со своей ...