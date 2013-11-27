Продается сайт, в связи с чем ищу постера для создания сообщений на тематических форумах типа searchengines и в тематических паблик-группах соц. сетей. По 10 руб. за объявление, оплата WM. Кому интересно, оставляйте заявки ...
Рерайт 10 000 знаков. Про хостел
Есть готовый текст на 10 000 знаков, для хостела. Нужно сделать рерайт.
Пишите, сроки и стоимость за 1000 знаков.
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