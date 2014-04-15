Нужен ответственный человек для написания SEO текстов с тематикой металлопрокат(сайт посвящен продаже металлопроката). Необходимо наполнить каталог по металлопрокату(В каталоге 14 позиций, каждая позиция должна содержать от 1000 до 2000 знаков, текст должен быть 100% уникальным, структурированным и грамотным).

По каждой позиций нужно прописать общиее понятие, ГОСТы регулируещие выпуск, классификацию общепринятую и основные работы для которых используется металл. Жду предложении с ценами и сроками.