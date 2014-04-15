Наполнить каталог по металлопрокату

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Завершен7 заявок154 просмотра

Нужен ответственный человек для написания SEO текстов с тематикой металлопрокат(сайт посвящен продаже металлопроката). Необходимо наполнить каталог по металлопрокату(В каталоге 14 позиций, каждая позиция должна содержать от 1000 до 2000 знаков, текст должен быть 100% уникальным, структурированным и грамотным).

По каждой позиций нужно прописать общиее понятие, ГОСТы регулируещие выпуск, классификацию общепринятую и основные работы для которых используется металл. Жду предложении с ценами и сроками.

11 лет назад
Metmsk
43 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Annakms
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$140
14 дней
Cпасибо огромное за качественно проделанную работу! Анна была весьма внимательна к моим пожеланиям и как результат тексты были готовы с первого раза на отлично. Вся работа была выполнена в срок.
Все замечательно! Спасибо за приятное сотрудничество и интересные проекты.

Заявки фрилансеров

Annakms
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад

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