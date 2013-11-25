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Рерайтер/копирайтер новостей
Требуются на постоянку рерайтер/копирайте новостей, работы немного, но она постоянная.
Оплата сдельная, как правило рерайт на авто тему, но новости нужны качественные, так как читают люди!!!
Просьба любителей быстрых денег и быстро-рерайтеров не беспокоить.
Пишите вашу цену за 1000 знаков. Отдельные трудности оговариваются отдельно. Оплата ЯД.
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