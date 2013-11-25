Веб-райтер магазин керамической плитки

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок243 просмотра

Толковый Копирайтер для магазина керамической плитки на постоянно-сдельной основе:

Требования:

1. Разбираться в теме керамической плитки, мозаики, керамограните и т.д.

Иметь технические и специальные знания по керамике.

2. Просто, доступно и грамотно излагать информацию;

3. Портфолио по данной теме (без смежных)

4. Опыт работы в сфере керамики более чем приветствуется

5. Быть готовым к большому объему текстов

Оплата 45 руб. за 1000 знаков (без пробелов), при написании хард-SEO текстов 100 руб. за 1000 знаков (без пробелов), либо качественный рерайтинг (оплата по договоренности)

Требования к текстам:

1. Следовать ТЗ

2. Качественные SEO –тексты

3. Минимальное количество слов/воды

4. Читабельные тексты с большим количеством ключевых слов

Уникальность

11 лет назад
Eltemin
Сергей 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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