Необходимо написать 4-6 информационные стати по 2,5-3 тысяч символов. На тему - автоматизация с битрикс, что такое битрикс, Создание и продвижение сайтов. 35р 1000зн.
Написать 4 статьи на тему "Сайты, продвижение"
Здравствуйте! Требуется написать 4 статьи для корпоративного блога, интересные и без воды. Объём одной статьи 1,5-2 тысячи знаков без пробелов. Темы и краткие планы статей исполниелю будут предоставлены. Проверка статей на уникальность программой Etxt, оплата Webmoney. Необходим чистый копирайт, рерайт приниматься не будет, ручная проверка. Возможна предоплата. Копирайтер необходим на постоянную работу, с увеличением стоимости работ.
Обязательные требования:
- Отсутствие воды, чётко и по делу.
- Уникальность выше 97 % по Etxt.
- 24 часа на исполнение.
- Чистый копирайтинг.
- Раскрыть тему статьи и следовать плану.
Заявку на выполнение заказа и стоимость работ оставляйте здесь или пишите на почту . Портфолио, примеры статей желательно.
Заявки фрилансеров
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