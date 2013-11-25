Написать 4 статьи на тему "Сайты, продвижение"

Здравствуйте! Требуется написать 4 статьи для корпоративного блога, интересные и без воды. Объём одной статьи 1,5-2 тысячи знаков без пробелов. Темы и краткие планы статей исполниелю будут предоставлены. Проверка статей на уникальность программой Etxt, оплата Webmoney. Необходим чистый копирайт, рерайт приниматься не будет, ручная проверка. Возможна предоплата. Копирайтер необходим на постоянную работу, с увеличением стоимости работ.

Обязательные требования:

- Отсутствие воды, чётко и по делу.

- Уникальность выше 97 % по Etxt.

- 24 часа на исполнение.

- Чистый копирайтинг.

- Раскрыть тему статьи и следовать плану.

Заявку на выполнение заказа и стоимость работ оставляйте здесь или пишите на почту . Портфолио, примеры статей желательно.