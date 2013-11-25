Сделать рерайт текста

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт10 заявок221 просмотр

Необходимо сделать рерайт небольшого текста (около 1500 зн.), на тематику создание сайтов. Сделать его более продающим, исправить речевые ошибки, привести в читабельный вид. Сам текст в прикрепленных файлах

11 лет назад
Amadei88
Тимур 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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