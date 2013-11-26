Веб-студии требуются авторы и переводчики с английского для постоянной удаленной работы. Требования к исполнителям: 1. Кандидат должен уметь писать/рерайтить/переводить интересные и грамотные тексты на заданную тематику, в ...
Посты в паблик VK и тексты для рассылки
Доброго времени суток, фрилансеры. Задача такая:
1. Написать от десяти до пятнадцати постов в паблик ВКонтакте который специализируется на продаже деревянных чехлов для iPhone. Нужны тексты которые людям будет интересно почитать, не слишком большие, просто паблик должен выглядеть как-то дружелюбно благодаря им. Можно даже сделать пару постов с интересным фактом о канадском клене (дерево из которого делаются эти чехлы), лишь-бы подписчику было интересно. К тому-же мы хотим выглядеть как какой-то хороший бренд, поэтому обойдемся без мемов и подобного. Все должно быть красиво и аккуратно. – Цену указывать за 1 пост.
2. Несколько текстов для массовой рассылки ВКонтакте. Тексты будут отправляться куче людей с ссылкой на наш паблик. Цель - подписчики. Опять же, при этом тексты должны как бы говорить не "подпишись, пожалуйста", а что-то вроде стиля Стива Джобса и его выступлений, стоить вспомнить как он представлял новый продукт. Нужно так-же. – Цену указывать за 1 текст.
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