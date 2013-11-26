Посты в паблик VK и тексты для рассылки

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Завершен3 заявки163 просмотра

Доброго времени суток, фрилансеры. Задача такая:

1. Написать от десяти до пятнадцати постов в паблик ВКонтакте который специализируется на продаже деревянных чехлов для iPhone. Нужны тексты которые людям будет интересно почитать, не слишком большие, просто паблик должен выглядеть как-то дружелюбно благодаря им. Можно даже сделать пару постов с интересным фактом о канадском клене (дерево из которого делаются эти чехлы), лишь-бы подписчику было интересно. К тому-же мы хотим выглядеть как какой-то хороший бренд, поэтому обойдемся без мемов и подобного. Все должно быть красиво и аккуратно. – Цену указывать за 1 пост.

2. Несколько текстов для массовой рассылки ВКонтакте. Тексты будут отправляться куче людей с ссылкой на наш паблик. Цель - подписчики. Опять же, при этом тексты должны как бы говорить не "подпишись, пожалуйста", а что-то вроде стиля Стива Джобса и его выступлений, стоить вспомнить как он представлял новый продукт. Нужно так-же. – Цену указывать за 1 текст.

11 лет назад
CSEDesign
Ярослав 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
18 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

content-pro
Артемий 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$60
1 день
Когда оставляешь отзыв, сверху есть поле "Оценка", максимальная 10 балллов, я дал бы все 100! Это просто не возможно! У меня давно не было таких впечатлений от прочитанных текстов. Это нечто, я не знал, что можно писать так. Я думаю нет смысла писать "хорошо справился с работой" или что-то в этом духе. Это не просто тексты, это шедевр, искусство.
Отличный заказчик: не только деньги в срок и т.д, но и приятный человек. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Всем рекомендую.

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content-pro
Артемий 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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