Тексты для медицинского сайта

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт19 заявок226 просмотров

Копирайт текстов на медицинскую тему.

1) Кормление грудным молоком детей(5 тыс. знаков без пробелов)

2) Питание беременных(5 тыс. знаков без пробелов)

3) Мастит(5 тыс. знаков без пробелов)

4) Варикозное расширение вен при беременности(5 тыс. знаков без пробелов)

11 лет назад
prisheldan
Денис 
34 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Автор для SEO-блога

    Требуется автор для блога по теме SEO, SMM, бизнеса в интернете, интернет-маркетинга и т.д. Нужен качественный материал (текст со скриншотами, можно инфографику), а не рерайт с других блогов. Достаточно будет 2-3 статей в ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайтер (длительное сотрудничество)

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Для заполнения уникальными текстами описаний категорий/разделов товаров на нашем сайте интернет магазин ТАОБАО требуется рерайтеры на постоянной основе, удаленно. Работы много, свободно 2 вакансии и если сработаемся — ...

    Копирайтинг39 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется SEO копирайтер

    Есть сайт на Joomla 3, который необходимо наполнить. Все материалы есть. Нужно лишь внести их на сайт, а фотографии немного обработать(обрезать\изменить размер) и тп.

    Joomla
    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Обзоры сервиса футбольных прогнозов

    Необходимы два обзора о футбольном сервисе прогнозов. Для этого нужно познакомиться с функционалом(предоставлю демо-аккаунт), описать преимущества, привести скриншоты. Задача обзоров - увеличить степень доверия клиентов, привлечь новых. Предпочтение людям, которые с футболом и ставками на ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написать уникальный, тематический контент

    Сайт №1. 1. Главная страница (текст о сервисе что мы предоставляем 500-600 символов) 2. Все отзывы (текст что отображается на данной странице 400-500 символов) 3. Новости сайта (тест описывающий страницу ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Аудит текста

    Доброе утро. Интересен аудит текста, прилагаю. Первоочередные задачи для текста: SEO-составляющий момент и мотивационность (чтобы посетитель сайта обратился). Интересует платный краткий аудит ИЛИ полезные комментарии с предложением переработки (стоимость, сроки) и примерами. ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад